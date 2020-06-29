В комитете СФ по соцполитике поддерживают идею установления нижнего порога алиментов

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский поддерживает инициативу об установлении минимального порога алиментов на уровне прожиточного минимума на ребенка в каждом конкретном регионе.

По информации "Российской газеты", Минюст РФ предлагает закрепить на законодательном уровне минимальный размер алиментов, в настоящее время идет работа над соответствующими положениями Семейного кодекса. Как сообщил в разговоре с изданием представитель ведомства, рассчитывать нижний порог алиментов будут исходя из прожиточного минимума на ребенка либо из минимального размера оплаты труда.

"Я считаю, что инициатива во многом правильная, над ней нужно продолжать работать. Если мы в приоритет нашей конституции четко и ясно прописываем семейные ценности и главную семейную ценность - ребенка, то отсюда и вытекает инициатива ввести минимальную плату по алиментам, которая не восполнит систему воспитания, но по крайней мере создаст элементарные материальные возможности", - сказал сенатор в понедельник ТАСС.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова отметила, что изменения в главном законе страны помогут продвижению инициатив в деле защиты детей.