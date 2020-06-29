ВОЗ призывает не использовать коронавирус в идеологических целях

ЖЕНЕВА, 29 июня. /ТАСС/. Коронавирус не должен использоваться в идеологических целях. Об этом заявил в понедельник на брифинге директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, комментируя усиление конфронтации между Пекином и Вашингтоном на фоне пандемии.

"Мы не можем позволить, чтобы вирус использовался в рамках идеологического противостояния, - отметил он. - Мы не должны этого делать. Мне кажется, каждый человек, каждый политик должен посмотреть в зеркало и спросить себя, делает ли он достаточно, чтобы остановить этот вирус".

У ВОЗ, подчеркнул Райан, вызывает сожаление использование нелицеприятных и оскорбительных формулировок. "Это не помогает, - подчеркнул эксперт. - Мы в ВОЗ хотим заниматься непосредственно работой по борьбе с коронавирусом. Мы пытаемся сфокусироваться на том, что нужно сделать. В мире очень много уязвимых людей, и они нуждаются в нашей помощи".

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп предложил назвать коронавирус нового типа "Ухань" или "Кунг-флю". Ранее он неоднократно заявлял, что считает КНР ответственной за начало эпидемии. Вашингтон обвиняет Пекин в сокрытии информации о происхождении вируса и масштабах распространения инфекции. Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн 29 апреля в интервью телекомпании Эн-би-си подчеркнул, что Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе. Он выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая".

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. ВОЗ 11 марта признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 10,1 млн человек, свыше 500 тыс. умерли.