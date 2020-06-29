Ростовскому ветерану Великой Отечественной войны вручили боевую медаль спустя 75 лет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июня. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны Иван Зверев из Ростовской области, совершивший боевой подвиг в составе 1-го Белорусского фронта, получил медаль, к которой был представлен в 1945 году. Награду в понедельник вручили заместитель командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-лейтенант Алексей Авдеев и заместитель губернатора региона Вадим Артемов.

По данным пресс-службы регионального правительства, поиском ветерана для награждения его медалью в 2019-2020 годах занимались военные комиссариаты Ростовской области, Неклиновского и Мясниковского районов. Его искали через архивы Министерства обороны РФ с с участием сотрудников управления кадров ЮВО и администрации президента РФ.

"Иван Александрович в 17 лет надел военную форму, в 18 лет принял участие в первом бою, прошел до Победы в составе действующей воинской части, имеет ордена и медали. Эта награда, я думаю, больше всего ему дорога", - отметил Артемов.

По словам Александра Зверева, сына участника войны, о награде отца стало известно благодаря одному из онлайн-хранилищ военных документов.

"Я нахожу, что 15 января [отец получил] медаль "За боевые заслуги". Я говорю, пап, была такая? Говорит, не было. Дальше я написал заявление в районный военный комиссариат, ждал ответа, в конце августа 2019 года пришел ответ, что, действительно, медаль присуждалась, но не вручалась", - сказал он, предположив, что ветерану не было известно о медали из-за ранения и долгого пребывания в госпитале.

О ветеране

По словам участника войны, героический эпизод произошел под одной из деревень, где немцы оказали особенно ожесточенное сопротивление. "В атаку вел 1-й взвод автоматчиков. Я был помощником командира взвода, но почему-то командира взвода не оказалось в тот момент рядом, немцы дали бой под деревней, не помню, как она называлась. Они подожгли несколько домов, и мы оказались как на ладони, немец бил из пулемета и меня там ранило в правую ногу", - вспомнил Зверев.

Всего из Ростовской области на фронт были призваны 650 тыс. человек, половина не вернулась домой. "Иван Александрович мужественно воевал в составе 1-го Белорусского фронта, участвовал в Висло-Одерской операции, за что был представлен к государственным наградам", - уточнил Авдеев.

Иван Зверев Родился 24 августа 1926 года в селе Ново-Сергиевка Оренбургской области. После окончания Ново-Сергиевской школы начал свою трудовую деятельность начальником пожарного расчета, был призван на фронт в 1943 году. Первое боевое крещение боец получил на фронте в июле 1944 года, за что был отмечен благодарностью И. В. Сталина. В 1944 году Зверев уже в звании сержанта был направлен на 1-й Белорусский фронт, а 15 января 1945 года его рота вступила в неравный бой с фашистами. Большая часть роты погибла, Зверев был тяжело ранен.

В феврале 1945 года, после третьего ранения, Зверев был направлен в Казанское танковое училище, где встретил День Победы.

За храбрость и смелость в этом бою он был представлен к награждению медалью "За боевые заслуги". Награжден орденом Славы 3-й степени, орденом Отечественной Войны 1-й степени.