Концентрация нефтепродуктов в Химкинском водохранилище превышена более чем в 1 тыс. раз

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Предельно допустимая концентрация нефтепродуктов в Химкинском водохранилище, где на прошлой неделе было зафиксировано нефтяное пятно площадью 900 кв. м, превышена более чем в тысячу раз из-за слива сточных вод. Как сообщает в понедельник пресс-служба Росводресурсов, площадь разлива увеличилась почти до 23 тыс. кв. м.

"Площадь нефтеразлива увеличилась с момента обнаружения 25.06.2020 года и составляет более 22,9 тыс. кв. м. Нефтяное пятно локализовано несколькими рядами боновых заграждений. Пробы лаборатории Московско-Окского БВУ показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде более чем в 1 тыс. раз", - говорится в сообщении.

Кроме того, специалистами была зафиксирована гибель рыб и птиц в связи с гипоксией из-за необезвреженных сточных вод с примесью нефтепродуктов.

"Мы неоднократно направляли в правоохранительные органы обращения о том, что коллекторы должны быть оборудованы очистными сооружениями. Это относится и к данному случаю. Исполнение решения суда позволило бы не допустить или минимизировать загрязнение питьевого водоема Москвы. Сейчас наши специалисты круглосуточно ликвидируют разлив нефти, проводят санацию", - приводятся в сообщении слова руководителя Московско-Окского БВУ Вахтанга Астахова.

26 июня в пресс-службе Росводресурсов ТАСС сообщили, что сотрудники ведомства ликвидируют нефтяное пятно площадью 900 квадратных метров в Бутаковском заливе Химкинского водохранилища. Причиной его появления стал слив сточных вод с нефтепродуктами с коллектора МУП "Химводосток".