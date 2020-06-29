Организации дополнительного детского образования откроются в Удмуртии со 2 июля

ИЖЕВСК, 29 июня. Власти Удмуртии разрешат открыться организациям дополнительного детского образования не с 12 июля, как сообщалось ранее, а со 2 июля. Об этом в понедельник в ходе прямого эфира на своей странице во "ВКонтакте" заявил глава республики Александр Бречалов.

Как сообщал ТАСС, в понедельник на сайте правительства региона было опубликовано распоряжение, согласно которому организации допобразования должны были открыться 12 июля.

"Работа должна была возобновиться с 12 июля, но мы внимательно следим за ситуацией, общаемся с десятком предпринимателей, которые работают в этой сфере, большую работу провело Министерство образования Удмуртской Республики. Мы понимаем, что у нас есть возможности этой категории предпринимателей и организаций все-таки дать возможность работать не с 12 июля, а со 2 июля", - сказал Бречалов.

Он уточнил, что в распоряжение, опубликованное 29 июня, будут внесены соответствующие изменения.

В Удмуртии с 12 июня отменен режим самоизоляции, с 15 числа открылись рестораны, кафе, бары. С 1 июля работу смогут возобновить санаторно-оздоровительные учреждения, имеющие лицензии на медицинскую деятельность. С 12 июля - организации, связанные с отдыхом детей в загородных детских оздоровительных лагерях.

По данным местных властей, в республике зарегистрировано 1 420 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 1 014 человек выздоровели, 27 умерли.