Движение пригородных поездов в Мурманской области возобновят с 1 июля

МУРМАНСК, 29 июня. /ТАСС/. Движение пригородных поездов в Мурманской области, остановленное из-за пандемии, возобновится с 1 июля. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства.

"С 1 июля начнутся перевозки по маршруту "Пояконда - Кандалакша" и продолжатся в соответствии с ранее действующим расписанием, поезда будут ходить ежедневно, кроме воскресных дней. Далее, с 3 июля, возобновится обслуживание маршрута "Кандалакша - Апатиты" (выполняет рейсы каждые понедельник, пятницу, субботу и воскресенье)", - говорится в сообщении.

Сейчас уточняется техническая возможность возобновления движения пригородных поездов по маршруту "Апатиты - Мурманск" с учетом изменения схемы железнодорожного движения из-за обрушения моста через реку Кола. Ранее маршрут выполнял по два рейса в неделю: каждые пятницу и воскресенье.

"В случае невозможности выполнения перевозок по полному маршруту Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области во взаимодействии с АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" примут меры для возобновления перевозок на участке "Апатиты - Выходной". Окончательное решение будет принято на этой неделе", - уточняется в сообщении.

По данным профильного министерства, за период с января по апрель 2020 года по трем маршрутам перевезено 276 пассажиров, с наступлением лета пассажиропоток увеличивается, этим и обусловлено восстановления перевозок.