За сутки в ВС РФ выздоровели 43 военнослужащих, заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Более 40 военнослужащих выздоровели за сутки после заражения коронавирусом, общее число таких случаев в российской армии достигло 6 403. Об этом говорится в распространенном в понедельник информационном бюллетене Минобороны России.

"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 43 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 6 403 человек", - отмечается в документе.

По данным министерства, число военнослужащих с коронавирусом по состоянию на 29 июня составляет 1 355, в вузах Минобороны зарегистрировано 200 случаев заражения среди военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, а также 223 случая заражения зафиксировано среди гражданского персонала. У большинства инфицированных нет симптомов заболевания.

В 16 многофункциональных медицинских центрах Минобороны РФ проходят лечение 715 пациентов с коронавирусом, среди них как военнослужащие, так и гражданские лица.

По состоянию на 29 июня из военных комиссариатов в ходе призывной кампании в ВС РФ направлено более 39,5 тыс. человек. По результатам тестирования на призывные и сборные пункты не были допущены 39 человек.