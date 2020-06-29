Мишустин поручил использовать единую базу вакансий при трудоустройстве выпускников

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минобрнауки и Минтруду использовать единую базу вакансий при трудоустройстве выпускников. Такое поручение премьер дал на совещании по ситуации на рынке труда.

"Я думаю, Минобрнауки совместно с Минтрудом в рамках подготовки комплекса мер по содействию трудоустройству выпускников необходимо предусмотреть использование сервисов занятости при центрах занятости - единой базы вакансий при трудоустройстве выпускников", - сказал он, напомнив, что это было поручением президента РФ Владимира Путина. Мишустин поручил министрам представить соответствующие предложения.

Премьер также призвал помнить, что решение вопроса трудоустройства выпускников невозможно без оценки потенциала рынка труда. "Надо понимать, насколько востребованы те профессии и квалификации, по которым мы готовим студентов. И здесь нужно смотреть, как, может быть, в том числе и наши программы корректировать", - добавил Мишустин.

Он отметил, что вопросом, есть ли для выпускников вакансии на рынке труда, задаются многие семьи.