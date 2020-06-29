В Минобрнауки рассказали о наиболее востребованных в России специальностях

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Медицинские, педагогические и IT-специальности являются на данный момент наиболее востребованными в России, заявил в понедельник глава Минобрнауки Валерий Фальков на совещании правительства РФ о ситуации на рынке труда.

В ходе совещания премьер-министр РФ Михаил Мишустин поинтересовался у министра, какие специальности сейчас наиболее востребованы на рынке труда.

"Мы анализируем, внимательно смотрим, что происходит в мире, что происходит в России. Наиболее востребованы специальности в области информационных технологий, медицинские специальности и направления и педагогические. Кстати, что касается специальностей, направлений по информационным технологиям, то и в мире подобная ситуация: самая востребованная работа сегодня в мире - это аналитик данных, если брать результаты исследований, которые нам доступны", - ответил Фальков.

При этом Мишустин уточнил у министра, увеличивается ли интерес к инженерным специальностям. "Что касается инженерных специальностей и направлений, они, может быть, не в самом топе, но традиционно выпускники очень хорошо трудоустраиваются", - ответил Фальков.

По словам министра, у инженерных вузов в России практически никогда нет сложностей с трудоустройством выпускников. "Достаточно назвать наши ведущие инженерные вузы: МГТУ имени Баумана, МИФИ, МФТИ. Если брать региональные, то это УрФУ, Томский политех и ряд других вузов. Насколько мы знаем, у них уже начиная с третьего-четвертого курса благодаря тесному взаимодействию с работодателями очень активно устраиваются студенты", - продолжил Фальков.

На вопрос Мишустина о том, какие вузы показывают самые высокие цифры по трудоустройству выпускников, Фальков ответил, что наряду с уже названными вузами это Московский государственный и Санкт-Петербургский государственный. Также министр отметил МГИМО, Высшую школу экономики, Финансовый университет, МИСиС, Новосибирский государственный технический университет, Университет ИТМО, РАНХиГС.