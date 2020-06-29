Памфилова заверила, что ни одна попытка двойного голосования по конституции не пройдет

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заверила, что ни одна попытка двойного голосования по поправкам в Конституцию РФ - дистанционным электронным способом и с помощью традиционного бюллетеня - не будет реализована.

"Ни один случай двойного голосования не пройдет, за это ручаюсь", - заявила она в понедельник в интервью программе "Познер" на Первом канале. При этом глава ЦИК допустила, что такие попытки будут предприниматься.

Ознакомиться с поправками

Памфилова считает, что все желающие могли ознакомиться с предлагаемыми поправками в Конституцию РФ, найти в них что-то важное для себя.

Отвечая на вопрос Владимира Познера, глава ЦИК не стала предполагать, какой процент граждан РФ прочитали все 206 поправок. "Но, по крайней мере, поскольку на нас [Центризбирком] была возложена обязанность максимально людей проинформировать, о том что будет голосование и в чем суть поправки, мы максимально использовали эту возможность. И люди, кто хотел, тот мог ознакомиться, все ресурсы информационные [существуют] в доступной форме", - отметила Памфилова.

По ее мнению, граждане внимательно посмотрели "основное, что [их] зацепило". "Те, кто будут голосовать "за", нашли для себя то, что считают очень важным и в совокупности, и насколько [отдельных] вещей", - предположила Памфилова, обратив внимание, что речь идет не только "о материальных вещах, социальных, многих волнуют проблемы развития страны, ее безопасности".

"Точно так же, как и те, кто будет голосовать против, [нашли] то, что для них является неприемлемым", - считает председатель Центризбиркома.

Голосование по конституции

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".