Власти Владимирской области открыли санаторно-курортные учреждения для жителей региона

ВЛАДИМИР, 29 июня. /ТАСС/. Работа санаторно-курортных учреждений во Владимирской области возобновляется с 29 июня, они могут принимать на лечение жителей региона. Об этом сообщила журналистам в понедельник пресс-служба администрации региона.

"29 июня губернатор Владимир Сипягин внес соответствующие изменения в указ от 12.05.2020 № 127 "О приостановлении и ограничении деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей". На территории Владимирской области будут сняты ограничения с санаторно-курортных организаций с медицинскими лицензиями, которые предоставляют услуги только жителям региона, а также с объектов общественного питания при этих организациях, функционирующих для постояльцев", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Владимирской области.

По ее данным, санатории возобновят работу при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических правил и требований в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции.Также, по ее данным, в понедельник губернатор региона Владимир Сипягин до 12 июля продлил режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, которым разрешено выходить из дома только за медицинской помощью, для выгула животных не дальше 100 метров от дома и для похода в ближайший магазин и аптеку.

29 мая власти региона начали первый этап снятия ограничений - в области открылись магазины с непродовольственными товарами площадью до 400 кв. метров, были разрешены занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе, прогулки с соблюдением социальной дистанции. В начале июня в регионе возобновилась регистрация браков, начали работу бани и душевые, сняли ограничения на продажу алкоголя и на посещение кладбищ. С 26 июня в регионе разрешили посещение скверов и парков, работу розничной торговли в нестационарных торговых объектах и на рынках на открытом воздухе непродовольственными товарами, включая текстиль, одежду и обувь.

По данным оперативного штаба региона по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, по состоянию на 29 июня во Владимирской области зарегистрировано 4 314 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них выздоровели 2 573 человека, 53 пациента умерли.