МАГАТЭ принимает меры для определения возможного источника выброса радиации над Европой

ВЕНА, 29 июня. /ТАСС/. Небольшое превышение уровня концентрации радиоактивных изотопов над Северной Европой не угрожает здоровью человека и окружающей среде, источник радиационного выброса устанавливается. Об этом сообщило в понедельник Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Согласно заявлению МАГАТЭ, 33 страны добровольно предоставили агентству информацию о том, что на их территории не происходило выбросов радиации в атмосферу. "МАГАТЭ продолжит усилия по анализу собранной информации с целью определения возможного источника и места выброса", - говорится в сообщении.

"Уровни, о которых было доложено МАГАТЭ, являются очень низкими и не представляют опасности для здоровья человека и окружающей среды, - заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. - Я ожидаю, что больше государств-членов предоставят нам соответствующую информацию и данные, и мы будем продолжать информировать общественность".

МАГАТЭ в субботу запросило информацию у европейских стран о возможных выбросах в атмосферу с целью определения вероятного происхождения радиоизотопов. К понедельнику 29 государств добровольно сообщили МАГАТЭ, что на их территории не происходило событий, которые могли вызвать превышение концентрации рутения-103, цезия-134 и цезия-137.

В числе стран, которые предоставили информацию, были Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Ирландия, Исландия, Испания, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словения, Соединенное Королевство, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, Эстония. Они также предоставили информацию о своих собственных измерениях. Кроме того, Алжир, Грузия, Объединенные Арабские Эмираты и Таджикистан добровольно сообщили МАГАТЭ информацию об их измерениях и об отсутствии на их территориях каких-либо событий, хотя агентство не обращалось к ним с запросом.

О превышении концентрации радиоизотопов

В пятницу Подготовительная комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ) сообщила, что ее международная система мониторинга зафиксировала 22-23 июня над северо-восточной частью Европы превышение концентрации изотопов цезия-134, цезия-137 и рутения-103. Концентрации этих изотопов не представляли вреда для здоровья человека, отметил исполнительный секретарь ПК ОДВЗЯИ Лассина Зербо.

В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская система мониторинга радиационной безопасности не зафиксировала никаких угрожающих ситуаций на северо-западе страны. В концерне "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион Росатома) ТАСС заявили, что атомные электростанции России на северо-западе страны - Ленинградская и Кольская АЭС - работают в штатном режиме, радиационная обстановка на их промплощадках в норме.