Первый "Экопост" для приема вторсырья открылся в селе Удмуртии

ИЖЕВСК, 29 июня. /ТАСС/. Региональный оператор по обращению с отходами в Удмуртии открыл в селе Вавож первый в республике "Экопост", в котором принимают и сортируют разные виды отходов, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе предприятия.

"Это проект для сельских районов, который поможет развитию раздельного сбора в Удмуртии и сократит долю полезных отходов, которые захораниваются на полигонах. "Экопост" работает по принципу советских пунктов приема вторсырья: в одном месте организованы прием и сортировка разных видов отходов - от пластика с древесными отходами до батареек с автошинами", - сообщили в пресс-службе.

"Экопостом" могут воспользоваться как обычные жители, так и юридические лица, отходы у всех принимают бесплатно. Сдать можно макулатуру, стекло, мебель, бытовую технику, сантехнику, мусор после ремонта. Для пластика установлен пресс, он позволит на территории поста сжимать отходы для дальнейшей удобной транспортировки. Также на площадке в спецконтейнер принимаются опасные отходы - батарейки, аккумуляторы от мобильных телефонов и ноутбуков, ртутные градусники, энергосберегающие и люминесцентные лампы до 60 см.

Для разгрузки крупногабаритных отходов на площадку жители могут заезжать на грузовых машинах или легковых авто с прицепами. Пост оснащен автовесами для учета массы привозимых отходов. Также на территории установлен шредер для измельчения веток и стволов деревьев, которую можно забирать для удобрения огородов.

"Экопост" - это не только опыт нашей страны. Такие же площадки мы видели в Финляндии, когда ездили знакомиться с их системой раздельного сбора отходов. Во-первых, это удобно - приехал и в одном месте сдаешь все, что рассортировал дома, во-вторых, это наш вклад в экологию Удмуртии. Открывая "Экопост", мы вовлекаем в раздельный сбор селян и увеличиваем долю отходов, которую можно отправлять на переработку", - цитирует руководителя регопертора Ивана Маринина пресс-служба.

Обращение с ТКО

Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Удмуртии является компания "Спецавтохозяйство". Срок действия соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО в республике составляет десять лет. Предприятие начало оказывать услуги с 1 января 2019 года.

Нацпроект "Экология" рассчитан на период с 2019-го по 2024 год и включает 11 подразделов, среди которых "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности" и "Чистый воздух". Всего на реализацию нацпроекта в России планируется направить более 4 трлн рублей.