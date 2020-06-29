В Минпросвещения считают, что 2% выпускников колледжей могут остаться без работы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Обучение в российских колледжах в 2020 году завершает порядка 738 тыс. человек, 55% из них выйдут на рынок труда, лишь 2% рискует остаться без работы. Об этом в понедельник заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на совещании правительства РФ о ситуации на рынке труда.

"Мы видим, что у нас значительная часть учащихся после колледжа продолжает обучение в вузах. Таких у нас в этом году 20%, еще 25% будут призваны в Вооруженные силы РФ. В зоне риска с поиском работы - около 2% выпускников", - сообщил министр.

Кравцов отметил, что Минпросвещения совместно с Минтрудом и регионами РФ ведет мониторинг вакансий. "На сегодня таких вакансий, где не требуется опыт работы, свыше 242 тыс., что в несколько раз превышает потребность", - добавил Кравцов.