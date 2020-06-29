Мишустин поручил привлечь возможности "Ворлдскиллз Россия" для переобучения безработных

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил представить предложения об использовании возможностей Союза "Молодые профессионалы" ("Ворлдскиллз Россия") для переобучения тех, кто в период пандемии оказался под угрозой увольнения. Такое поручение глава правительства дал на совещании о ситуации на рынке труда.

"Очень важно, чтобы у нас Минпросвещения совместно с Минтрудом и с вами, союзом "Молодые профессионалы", представили нам предложения о переобучении с привлечением инфраструктуры "Ворлдскиллз Россия" тех, кто пострадал от распространения новой коронавирусной инфекции и, в том числе, находящихся под угрозой увольнения. Давайте такое поручение мы сформулируем", - сказал премьер.