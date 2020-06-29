Мишустин высказался за развитие движения студенческих отрядов

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает необходимым развивать движение студенческих отрядов. На совещании по ситуации на рынке труда глава кабинета министров назвал работу в таких отрядах "замечательным студенческим временем".

"Я поддерживаю расширение занятости для студенческих отрядов, чтобы было больше рабочих мест", - отметил председатель правительства. В 2019 году в студенческих отрядах работали 240 тыс. молодых людей, по планам на этот год будут работать лишь 60 тыс. "Нам надо обязательно сделать все, чтобы вернуться к этому движению", - указал премьер-министр.

"Я почти уверен, что все участники сегодняшней дискуссии принимали участие в стройотрядах. Это было замечательное студенческое время", - сказал Мишустин. Он считает, что студотряды надо привлекать к участию в значительных проектах.

Говоря о трудоустройстве выпускников среднего профессионального образования, премьер-министр подчеркнул, что отечественные "колледжи ежегодно выпускают более 700 тыс. человек". "В рамках национального проекта "Образование" мы начали создавать производственные мастерские и оснащать их современным оборудованием, в организациях среднего профессионального образования оно необходимо, чтобы максимально приблизить студентов к реальной практике", - констатировал Мишустин. Он обратил внимание на то, что "за два года более 1,5 тыс. мастерских в колледжах и техникумах получат современное оборудование, на эти цели в прошлом году было выделено три миллиарда рублей, а в этом году - еще более четырех миллиардов рублей". "При этом среднее профессиональное образование относится к полномочиям субъектов РФ, и колледжи должны активно работать с центрами занятости, предусмотрев взаимообмен информацией", - отметил глава кабинета министров.