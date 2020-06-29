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Мишустин поручил создать на портале "Работа в России" перечень стажировок для выпускников

Премьер-министр поручил собрать информацию о лучших стажировках

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил собрать информацию о лучших стажировках для будущих выпускников на портале "Работа в России". Такое поручение он дал по итогам совещания о ситуации на рынке труда.

"Вы видите из сегодняшнего разговора, что у субъектов РФ, у работодателей есть лучшие практики по организации сервисов, стажировок для будущих выпускников. Здесь я просил бы министерство труда создать на портале "Работа в России" перечень таких лучших практик, а Минобрнауки и Минпросвещения организовать с начала 2021 года использование образовательными организациями данного сервиса для направления будущих выпускников на такие стажировки, определив источник их финансирования", - сказал Мишустин.

Премьер также дал поручение главе Минфина Антону Силуанову ускорить проработку и решение вопросов о выделении средств на реализацию предоставления услуг в сфере занятости в электронном виде на платформе портала "Работа в России". "Надеюсь, что несмотря на непростые времена наши люди не просто сохранят рабочие места, но и увидят большое количество новых возможностей, новых вариантов, вакансий, которые общими усилиями мы должны для них предоставить", - заключил глава правительства.

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Мишустин, Михаил ВладимировичСилуанов, Антон ГермановичРоссия
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