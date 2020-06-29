МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российский музыкант Сергей Шнуров занял пост генерального продюсера телеканала RTVI. Об этом сообщил в понедельник в эфире телеканала ведущий Гарри Княгницкий.

"Сергей Шнуров стал генеральным продюсером RTVI. Вместе с командой канала он займется выполнением главной задачи RTVI: объединением миллионов русскоязычных людей во всем мире через общий культурный концепт. Предложение Шнурову сделал владелец RTVI Микаэль Исраелян", - сказал Княгницкий.

В свою очередь Шнуров рассказал, что сейчас вникает "в суть процесса происходящего". "Надеюсь, что мои все способности и мои навыки пригодятся, даже не надеюсь, я в этом уверен. А надеюсь на то, что никого не подведу, имеется в виду, и своих поклонников, и постоянных зрителей RTVI. Будет интересно, будет здорово, наш весь русскоязычный мир, думаю, что объединится", - отметил он в эфире RTVI.

Ранее журналист Алексей Пивоваров покинул пост главного редактора RTVI. Как говорится в заявлении компании, эта должность будет упразднена.

Пивоваров возглавил канал в 2016 году, когда его для разработки редакционной политики пригласил предыдущий владелец Руслан Соколов. Журналист перезапустил RTVI: в эфире за время его работы появились новые программы и ведущие. Аудитория телеканала с 2017 года выросла почти в два раза - с 6,5 млн зрителей до 12 млн, отмечается в заявлении.

Среди ближайших планов RTVI - развитие на Западном побережье США, где базируется нынешний акционер Микаэль Исраелян, в европейских странах, а также в Грузии и Армении.