Фонд Art Russe готов выкупить памятники Рузвельту и правителю русских владений на Аляске

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Фонд Art Russe российского бизнесмена Андрея Филатова готов выкупить готовящиеся к демонтажу в США монумент 26-му президенту США Теодору Рузвельту и памятник Александру Баранову, который являлся правителем русских поселений в Северной Америке в конце XVIII и начале XIX веков. Письма с таким предложением направлены властям Нью-Йорка и Ситки (Аляска) от имени директора Art Russe Рены Лавери.

В письме отмечается необходимость сохранения в исторических целях памятника Рузвельту, "который был важной фигурой, связанной с Россией на разных этапах истории двух стран". Фонд "хотел бы приобрести эту важную бронзовую статую и готов к переговорам с любыми причастными сторонами". То же касается и монумента Баранову.

"Для меня это прежде всего сохранение памяти государственных деятелей, повлиявших на историю России, на развитие ее экономики и государственности. Александр Андреевич Баранов - не просто первый глава русских поселений в Северной Америке, невероятно одаренный и энергичный предприниматель, он участвовал в создании новых торговых связей России - с Китаем и Америкой, его участие в торгово-экономическом развитии страны огромно", - пояснил Филатов ТАСС.

Он также отметил, что "Рузвельту мы должны быть благодарны за поддержку России в тяжелой, проигрышной войне с Японией". "Именно Америка под президентством Рузвельта выступила посредником в мирных переговорах 1905 года, а подписанный в США Портсмутский мирный договор был заключен на таких выгодных для России условиях, что Витте вернулся домой победителем", - добавил основатель фонда.

Фонд Art Russe основан в 2012 году и обладает одним из крупнейших частных собраний советского искусства, объединившим произведения выдающихся художников периода с 1917 по 1991 годы.

Предложения о сносе памятников

Ранее газета The New York Times сообщила, что памятник Рузвельту, расположенный перед входом в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке, будет демонтирован, предложение музея одобрила мэрия города. Представители музея подчеркнули, что демонтаж связан не с личностью 26-го президента США, а с "иерархической композицией" памятника. В центре монумента - сидящий на коне Рузвельт, с двух сторон от которого пешком идут индеец и африканец.

Убрать памятник Баранову в историческом центре города Ситки, который до 1867 года носил имя Ново-Архангельск и являлся столицей русских владений, предложила группа горожан. Они выступили 23 июня на открытой сессии городского совета и заявили, что статуя может оскорблять чувства представителей коренных народов.

Фонд Art Russe основан в 2012 году и обладает одним из крупнейших частных собраний советского искусства, объединившим произведения выдающихся художников периода с 1917 по 1991 годы.