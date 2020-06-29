Мишустин: выпускники, специализирующиеся на современных технологиях, нужны на госслужбе

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал выпускников, специализирующихся на современных технологиях, подумать о работе в федеральных ведомствах и правительстве.

Заслушав на совещании по ситуации на рынке труда в понедельник выступление ректора МГТУ им. Н. Э. Баумана Анатолия Александрова, глава кабмина поинтересовался, какая специальность сейчас самая популярная и по какой профессии работают большинство выпускников вуза. Ректор ответил, что сейчас самая "популярная профессия - это айтишник, особенно в сфере защиты информации", и добавил, что "снова начинают быть востребованными технологи".

Мишустин призвал выпускников при выборе места работы "смотреть и на федеральные органы исполнительной власти". "Очень много сейчас, реально много федеральные органы исполнительной власти работают в сфере и преобразования, и цифровизации, и современных технологий. В том числе и технологи нужны, любой технолог сегодня, специалист по любым процессам очень востребован, в том числе на государственной службе", - сказал премьер.

"Если ребята предпочтут такие вещи, мы будем их ждать в федеральных органах исполнительной власти, да и в правительстве", - добавил Мишустин.

Он также дал поручение Минобрнауки и Минтруду совместно с регионами обеспечить взаимодействие вузовских центров карьеры и трудоустройства с органами службы занятости и работодателями для повышения эффективности трудоустройства выпускников.