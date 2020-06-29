Соцгарантии и стабильность. Россияне в Цхинвале голосуют по поправкам к Конституции РФ

Жители Южной Осетии в своем большинстве являются гражданами России, и все эти поправки коснутся каждого из них

ЦХИНВАЛ, 29 июня. /ТАСС/. Россияне, проживающие в Южной Осетии, активно участвуют в голосовании по поправкам к Конституции РФ. Они указывают, что для них важны прописанные в изменениях социальные гарантии, приоритет российского права над международным, целостность границ и преемственность в российской внешней политике, передает корреспондент ТАСС. В Южной Осетии, где проживают свыше 50 тыс. человек, более 90% населения имеют российское гражданство. Ранее заведующий консульским отделом посольства РФ в республике Сергей Алексеев сообщал ТАСС, что в Южной Осетии 1 июля будут открыты три участка для голосования - один в посольстве России в Цхинвале для гражданского населения, и два на территории 4-й российской военной базы для военнослужащих. В Цхинвале 25 июня для россиян, проживающих в Южной Осетии, было открыто досрочное голосование в здании российского посольства.

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"Россияне сегодня выбирают завтрашний день своей страны. По какому вектору она будет развиваться дальше, зависит от неравнодушия каждого гражданина. Важен приоритет конституции России. В частности, ее приверженность укреплению мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов, закреплению социальных гарантий и прав человека труда, защите семьи и семейных ценностей, доступности качественной медицинской помощи", - сказал журналистам в понедельник председатель правительства республики Эрик Пухаев, также голосовавший в Цхинвале. Он отметил, что большинство жителей республики являются гражданами России, и призывал всех, "кто считает себя частью российского государства, принять участие в голосовании". Как рассказал ТАСС спикер парламента Южной Осетии Алан Тадтаев, в понедельник в посольстве России в Цхинвале проголосовал и весь депутатский корпус по главе с председателем законодательного органа страны. "Поправки к Конституции России ко времени, и их на данный момент необходимо принять. В подавляющем большинстве - более 90% - мы, жители Южной Осетии, являемся гражданами Российской Федерации, и все эти поправки коснутся каждого россиянина, где бы он ни проживал. Мы безусловно голосуем за них, так как это не просто поправки в отдельно взятые законы, - они закрепляют те завоевания, ценности и устои, которые на сегодняшний день есть у Российской Федерации. Они дают уверенность в завтрашнем дне, в будущих поколениях", - сказал Тадтаев. Укрепление международных позиций По мнению бывшего главы парламентского комитета по внешней политике и межпарламентским связям Игоря Кочиева, для Южной Осетии поправки в Конституцию России, в первую очередь, символизируют укрепление российского государства. "С удовлетворением отмечу и усиление полномочий Государственной Думы и Совета Федерации с принятием поправок. Полагаю, что поправка о приоритете российского права над международным своевременна и обоснована, так как в последние годы отдельные государства направленно игнорируют и нарушают международное право", - подчеркнул Кочиев. Он отметил, что Республика Южная Осетия находится в правовом, социальном, культурном пространстве России, и поправки важны для граждан республики.

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