Соцгарантии и стабильность. Россияне в Цхинвале голосуют по поправкам к Конституции РФ

ЦХИНВАЛ, 29 июня. /ТАСС/. Россияне, проживающие в Южной Осетии, активно участвуют в голосовании по поправкам к Конституции РФ. Они указывают, что для них важны прописанные в изменениях социальные гарантии, приоритет российского права над международным, целостность границ и преемственность в российской внешней политике, передает корреспондент ТАСС.
В Южной Осетии, где проживают свыше 50 тыс. человек, более 90% населения имеют российское гражданство. Ранее заведующий консульским отделом посольства РФ в республике Сергей Алексеев сообщал ТАСС, что в Южной Осетии 1 июля будут открыты три участка для голосования - один в посольстве России в Цхинвале для гражданского населения, и два на территории 4-й российской военной базы для военнослужащих. В Цхинвале 25 июня для россиян, проживающих в Южной Осетии, было открыто досрочное голосование в здании российского посольства.
"Россияне сегодня выбирают завтрашний день своей страны. По какому вектору она будет развиваться дальше, зависит от неравнодушия каждого гражданина. Важен приоритет конституции России. В частности, ее приверженность укреплению мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов, закреплению социальных гарантий и прав человека труда, защите семьи и семейных ценностей, доступности качественной медицинской помощи", - сказал журналистам в понедельник председатель правительства республики Эрик Пухаев, также голосовавший в Цхинвале.
Он отметил, что большинство жителей республики являются гражданами России, и призывал всех, "кто считает себя частью российского государства, принять участие в голосовании".
Как рассказал ТАСС спикер парламента Южной Осетии Алан Тадтаев, в понедельник в посольстве России в Цхинвале проголосовал и весь депутатский корпус по главе с председателем законодательного органа страны. "Поправки к Конституции России ко времени, и их на данный момент необходимо принять. В подавляющем большинстве - более 90% - мы, жители Южной Осетии, являемся гражданами Российской Федерации, и все эти поправки коснутся каждого россиянина, где бы он ни проживал. Мы безусловно голосуем за них, так как это не просто поправки в отдельно взятые законы, - они закрепляют те завоевания, ценности и устои, которые на сегодняшний день есть у Российской Федерации. Они дают уверенность в завтрашнем дне, в будущих поколениях", - сказал Тадтаев.
Укрепление международных позиций
По мнению бывшего главы парламентского комитета по внешней политике и межпарламентским связям Игоря Кочиева, для Южной Осетии поправки в Конституцию России, в первую очередь, символизируют укрепление российского государства.
"С удовлетворением отмечу и усиление полномочий Государственной Думы и Совета Федерации с принятием поправок. Полагаю, что поправка о приоритете российского права над международным своевременна и обоснована, так как в последние годы отдельные государства направленно игнорируют и нарушают международное право", - подчеркнул Кочиев.
Он отметил, что Республика Южная Осетия находится в правовом, социальном, культурном пространстве России, и поправки важны для граждан республики.
"Сильная Россия - это сильная Осетия, и мы за те поправки, которые способствуют укреплению государственности Российской Федерации. Я за все изменения, которые вводятся в конституцию. Это позволит укрепить позицию России на международном уровне", - считает уполномоченный президента Южной Осетии по делам религии Соня Хубаева.
Замглавы администрации президента республики Алан Джуссоев считает, что поправки к Конституции РФ для Южной Осетии важны с точки зрения стабильности и безопасности страны. "Они прописывают такие фундаментальные вещи, как неделимость, целостность границ, преемственность в российской внешней политике, что, безусловно является очень важным фактором для Южной Осетии", - сказал политик.
Социальная поддержка
Джуссоев отдельно отметил социальные гарантии, которые закрепляют поправки. Это, подчеркнул он, важно для жителей Южной Осетии с российским паспортом, так как меры соцподдержки распространяются и на них.
"Наши граждане всеми этими мерами поддержки пользуются, равно как и пенсионеры. Для пенсионеров, граждан России, проживающих в Южной Осетии и получающих российские пенсии, индексация пенсий также очень важна", - заверил он.
Многодетная мать Виктория Багаева рассказала корреспонденту ТАСС, что пришла голосовать за те поправки, которые дают социальные гарантии, обеспечивают поддержку семьи и детства. "Материальная помощь, которую государство уже оказывает семьям с детьми, была очень, нужной и своевременной во время пандемии", - считает она.
Для жительницы Цхинвала Светланы Сабановой, бухгалтера по профессии, самыми важными является поправка, касающаяся сроков полномочий президента РФ. "Этот пункт внушает нам чувство стабильности в завтрашнем дне", - подчеркнула она.
Меры безопасности
Глава консульского отдела Алексеев напомнил ТАСС, что, согласно рекомендациям ЦИК РФ, на участке для голосования предписано пропускать 12 человек в час. Однако в связи с тем, что в посольстве отведена большая территория для голосования, есть возможность пропускать большее число граждан.
Как рассказала омбудсмен Хубаева, на участке она встретила множество сограждан самых разных возрастов. "Люди шли на голосование с хорошим настроением, выстроившись в линию, соблюдая дистанцию, терпеливо ждали своей очереди. Очень радует, что на участке все было на высоком организационном уровне, были соблюдены все санитарно-эпидемиологические предписания - дезинфекция помещения, рук, обуви, на входе предлагали маски и перчатки", - заметила она.
Согласно данным посольства РФ в Южной Осетии, в голосовании уже приняли участие почти 5,4 тыс. россиян, проживающих в 50-тысячной республике. Как уточнили ТАСС в администрации президента республики, для удобства граждан организованы автобусные маршруты для подвоза граждан со всех районов Цхинвала к участку для голосования - в российское посольство. Также автобусы до участка в Цхинвале организованны и для жителей всех районов республики.