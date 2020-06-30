На площадке форума урбанистики в Уфе соберутся до 300 человек

УФА, 30 июня. /ТАСС/. Число гостей международного форума урбанистики "Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии", который состоится во вторник в Уфе, не превысит 300 человек. Остальные желающие смогут посмотреть мероприятие онлайн, сообщили ТАСС в пресс-службе форума.

"Все участники форума и представителям СМИ смогут сдать тест на коронавирус. Перед началом работы форума на площади Салавата Юлаева будут установлены четыре медицинских автомобиля - ФАПы. 16 медработников и более 60 волонтеров помогут участникам мероприятия сдать анализ на иммуноглобулин. Экспресс-тестирование, которое покажет наличие или отсутствие у человека вируса COVID-19, представляет собой забор крови из пальца. Результат такого тестирования становится известен уже через 10 минут", - сообщили в пресс-службе.

На форуме будет действовать перчаточно-масочный режим, панельные секции пройдут с соблюдением социальной дистанции. "На площадке форума в день проведения одновременно смогут находиться не более 300 человек. Для остальных участников будет доступна онлайн-трансляция. Зарегистрироваться в качестве онлайн-наблюдателя и получить доступ к просмотру всех мероприятий можно на официальном сайте через отдельную кнопку "Регистрация онлайн", - добавили в пресс-службе.

В программе форума пленарное заседание "Государственное управление для людей" и более десяти рабочих секций, которые разделены по пяти тематикам - "От национальных проектов - к частным инициативам", "Города для людей", "Глобальные бренды для развития региона", "Республика Башкортостан - потенциал развития" и "Сообщества профессионалов". Все мероприятия будут транслировать на официальном сайте https://futurecity2020.org на русском и английском языках, для просмотра требуется регистрация.

Форум соберет более пятидесяти спикеров - российских и международных экспертов, общественных и политических деятелей, представителей крупного бизнеса, ученых и архитекторов. Так, в мероприятии примут участие представители Минстроя и Минобрнауки, Ростуризма, а также мэр города Минербе (регион Венето, Италия) Андреа Жирарди, мэр города Измир (Турция) Тунч Сойер и другие.

Основными темами станут программы развития регионов и городов, зеленые территории, моногорода, инклюзивность, большие данные, спортивная и туристическая инфраструктура, а также городские и туристические проекты Башкирии. Организаторами мероприятия выступают правительство Башкирии и Московский центр урбанистики экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. ТАСС является стратегическим информационным партнером форума. Информационным партнером выступает портал "Будущее России. Национальные проекты".