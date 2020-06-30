Глава ВЦИОМ: социальные и патриотические изменения в конституции в приоритете для россиян

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров назвал социальные и патриотические блоки наиболее важными для россиян в голосовании по поправкам к Конституции РФ. Об этом он заявил газете "Известия".

"Два главных блока: социальный и патриотический. Первый - про МРОТ, индексацию пенсий, бесплатное медицинское обслуживание. Патриотический - про приоритет Конституции над международными договорами и соглашениями, запрет вести переговоры об отчуждении территории, запрет чиновникам иметь иностранную собственность", - сообщил Федоров изданию.

Он подчеркнул, что опрошенные также знают и о политических поправках, однако говорят о них, как правило, только после наводящих вопросов, поскольку у них другие приоритеты.

Кроме того, директор ВЦИОМ отметил, что взрослые граждане более заинтересованы в участии в голосовании, они считают содержание поправок важным.

Согласно опубликованным в понедельник данным экзитпола ВЦИОМ, поправки к Конституции РФ за четыре дня голосования, предшествующие основному дню - 1 июля, поддержали 76% респондентов. Опрос проводился на 800 избирательных участках в 25 субъектах РФ.

О голосовании

Общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".