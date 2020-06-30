В Госдуме предложили снизить плату за ремонт для жильцов аварийных домов

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. "Единая Россия" разработала законопроект о снижении на 20-50% платы за содержание и текущий ремонт для жильцов аварийных домов. Об этом во вторник пишет газета " Известия " со ссылкой на представителей комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ.

Законопроект также предусматривает отмену платы для аварийных домов, которые были включены в программу расселения, но не были снесены в срок.

Как сообщил "Известиям" член комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ от "Единой России" Михаил Чернышев, стоимость содержания, а также текущего ремонта в этих домах планируется компенсировать за счет средств федерального и региональных бюджетов. "Если скидка будет составлять 20%, то в год в целом на страну потребуется около 1 млрд рублей, если 30% - 1,5 млрд, а снижение платы на 50% обойдется примерно в 2,5-3 млрд", - добавил он.

В Минстрое газете сообщили, что не знакомы с инициативой.

По данным издания, в настоящий момент в РФ 18,6 млн кв. м жилья признано аварийным, из них только 10,5 млн кв. м входит в программу по расселению в 2019-2025 гг., еще 8,1 млн - в очереди. Кроме того, более 64,5 тыс. кв. м регионы не успели расселить вовремя по предыдущим программам.

Расселение граждан из аварийного жилья входит в национальный проект "Жилье и городская среда" и реализуется в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Предполагается, что к концу 2024 года объем расселенного аварийного жилого фонда должен достичь 9,54 млн кв. м, а число граждан, переселенных из непригодного жилья - 530,9 тыс. Общий объем финансирования реализации федерального проекта по расселению из всех источников составит 507,2 млрд рублей до конца 2024 года.