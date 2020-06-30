СМИ: власти Торонто отказались урезать финансирование городской полиции на фоне протестов

ОТТАВА, 30 июня. /ТАСС/. Городской совет канадского Торонто отказался урезать финансирование местной полиции на фоне антирасистских протестов. Об этом в понедельник сообщил телеканал CBC.

С предложением сократить финансирование городского управления полиции в 2021 году по меньшей мере на 10% выступил один из членов совета. В итоге в ходе голосования его инициативу поддержали лишь восемь коллег, а 16 высказались против.

В то же время большинством голосов члены горсовета проголосовали за оснащение всех полицейских Торонто к 2021 году нагрудными видеокамерами. Кроме того, они поддержали дальнейшее реформирование силовой структуры. В частности, планируется создание специального отдела для реагирования на вызовы, связанные с психически нездоровыми людьми, в котором будут служить гражданские специалисты. Это связано с тем, что бывают случаи, когда стражи порядка открывают огонь на поражение по таким гражданам.

28 июня в Торонто прошел митинг с требованием сократить финансирование полиции на фоне антирасистских протестов. При этом некоторые его участники высказывались за полное расформирование полиции.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что в связи с проявлениями расизма в реформе нуждается вся канадская полиция, но конкретных сроков ее проведения не называл. При этом он тогда отметил, что первостепенной мерой для улучшения ситуации должно стать оснащение полицейских нагрудными видеокамерами.

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих городах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. При его задержании 25 мая полицейские использовали удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Все четверо участвовавших в этом сотрудников правоохранительных органов уволены, им предъявлены обвинения. Акции протеста прошли и в некоторых городах Канады.