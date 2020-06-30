СМИ: власти Пуэрто-Рико ввели режим ЧП из-за засухи

ТАСС, 30 июня. Руководство ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико приняло решение о введении режима чрезвычайного положения из-за засухи. Об этом в понедельник сообщает местная газета El Nuevo Dia.

По данным издания, на территории более чем половины муниципалитетов метеорологи зафиксировали умеренную или сильную засуху. Также специалисты отмечают пониженный уровень воды в водохранилищах. По мнению губернатора Пуэрто-Рико Ванды Васкес, сложившаяся ситуация особенно проблематична в условиях пандемии.

На данный момент в островном государстве зафиксировано более 7 тыс. случаев заражения коронавирусом, 153 человека умерли. Власти постепенно ослабляют ограничительные меры, в частности сокращают время действия комендантского часа и разрешают магазинам постепенно увеличивать количество одновременно находящихся внутри помещений клиентов.