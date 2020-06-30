Около 1,3 млрд рублей направят на выплаты безработным в Приморье в 2020 году

ВЛАДИВОСТОК, 30 июня. /ТАСС/. Приморье в 2020 году направит из бюджета региона почти 700 млн рублей на социальные выплаты оставшимся без работы жителям края. Дополнительные 640 млн рублей в связи с ситуацией с коронавирусом на эти выплаты региону выделено из резервного фонда правительства РФ, сообщили ТАСС в министерстве труда и социальной политики края.

"Общий объем финансирования на реализацию мероприятий в сфере занятости населения - 699 694 400 рублей, и дополнительно из резервного фонда правительства РФ 642 317 600 рублей", - сказали в министерстве. Там уточнили, что эти средства предусмотрены на социальные выплаты жителям региона - пособия, стипендии, материальную помощь и другие.

С начала года на эти цели уже направлено почти 508 млн рублей, в том числе на пособия по безработице - более 405 млн. В региональном министерстве сообщили, что с 1 марта по 29 июня в поиске работы в органы службы занятости обратились 34,6 тыс. человек, трудоустроить удалось 14% из них. Под риском увольнения оказались почти 4,8 тыс. человек, большинство из них находятся в режиме простоя. Сейчас в органах службы занятости зарегистрированы почти 31 тыс. человек, тогда как в конце июня 2019 года их было 11 тыс.

Чтобы сохранить занятость, в крае организованы общественные и временные работы, для осуществления которых 150 работодателей создали более 1,6 тыс. рабочих мест. Людям предлагают работы по благоустройству, дополнительной санитарной обработке помещений, обслуживанию транспорта, также предлагается работать в сельском хозяйстве, на мебельном производстве и в других сферах.