Кемпинги в Приморье готовятся к открытию туристического сезона

ВЛАДИВОСТОК, 30 июня. /ТАСС/. Кемпинги, базы отдыха и другие места размещения туристов в Приморье готовятся к открытию сезона. Представители отрасли сообщили ТАСС, что готовы работать с соблюдением всех мер безопасности, чтобы не допустить распространения коронавируса нового типа.

Глава Ростуризма Зарина Догузова ранее анонсировала полноценный запуск летнего туристического сезона в большинстве регионов РФ с 1 июля. В Приморье с 24 июня разрешена работа гостиниц при условии соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм. Заместитель председателя правительства региона Константин Шестаков сообщал, что базы отдыха, хостелы и другие места размещения будут открываться по мере снятия противоэпидемических ограничений.

"Предварительно мы открыли бронирование мест в кемпинге на июль и август. Очень ждем, что с 1 июля будут сняты ограничения на нашу деятельность. Этого мы ждали сначала к 1 июня, затем к 15-у. Надеемся, что, наконец, сможем приступить к работе и принимать отдыхающих", - сказала Елена Андреева - гендиректор кемпинга "Мирабель", расположенного по соседству с Лазовским заповедником.

Собеседник агентства отметила, что запрет на работу для официальных туроператоров действует уже три месяца, и за это время отдыхающие стали чаще обращаться к неофициальным гидам, деятельность которых никто не контролирует. "Люди обращаются к нам, мы их принять не можем, и они идут к частным лицам, которые не платят налоги и не отвечают за то, что продолжают свою деятельность", - заявила Андреева. Она добавила, что у представителей туротрасли нет понимания, как скоро туристы вернутся к официальным поставщикам туристических продуктов.

Непонимание у представителей туриндустрии вызывает и отсутствие единого подхода к снятию ограничений в регионах. "Мы очень надеемся, что люди, которые купили билеты и оплатили размещение у нас еще в декабре, смогут прилететь и отдохнуть. Сейчас у нас нет гарантий, что они захотят это сделать. К примеру, туристы с Сахалина могут прилететь к нам на две недели, а потом еще 14 дней проведут в изоляции у себя в регионе, на это мало кто пойдет", - отметила Андреева и обратила внимание на то, что такие правила в регионах меняются буквально ежедневно.

Соблюдение мер безопасности

Коммерческий директор базы отдыха "Мама-Саха" Александр Окружнов отметил, что туристы то бронируют места отдыха на время предстоящего пляжного сезона, то снимают бронь. "Все подвисло в воздухе. Мы не знаем, с какого числа нам разрешат принимать туристов, будем прилагать все усилия, чтобы получить помощь от государства. Это отдельное направление работы, но сейчас важно сохранить то, что у нас есть", - отметил Окружнов.

Представитель базы отдыха "Ханкай", которая находится на берегу озера Ханка, отметила, что теплая погода в этой местности стоит недолго, и существенная часть времени уже упущена. "Наш "горячий сезон" - июнь и июль, август менее популярен. В этом году запросов от желающих отдохнуть было не меньше, чем раньше. Мы готовы принимать гостей, соблюдая все требования безопасности, закупили и подготовили все необходимые средства, но мы, как и многие, ждем более точной информации о [сроках] открытия", - сказала представитель турбазы.

Она уточнила, что размещение на базах отдыха и в кемпинговых лагерях может быть безопасным. "Наши домики находятся на расстоянии от трех до пяти метров друг от друга. В каждом доме размещается только одна семья или одна компания, так что социальная дистанция соблюдается", - отметили на базе отдыха.

Помощь туристической отрасли

Президент России Владимир Путин ранее потребовал форсировать развитие внутреннего туризма. Глава государства призвал бизнес формировать привлекательные маршруты и открывать новые туристические направления в стране.

В мае вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил федеральным министерствам совместно с главами регионов разработать меры, которые помогут привлекать на Дальний Восток туристов и позволят поддержать местную туротрасль после пандемии.