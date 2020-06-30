На Чукотке включили центральное отопление из-за похолодания

ТАСС, 30 июня. Центральное отопление включили в Анадыре и городском округе (ГО) Эгвекинот на Чукотке из-за понижения среднесуточной температуры воздуха, сообщается на сайте ГО Анадырь.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями, значительным понижением среднесуточной температуры, а также для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и создания комфортных условий, в многоквартирных домах и социально значимых объектах окружной столицы вновь запустят системы центрального отопления. Отопление вновь подключили и в городском округе Эгвекинот - там среднесуточная температура несколько дней держится на отметке ниже 8 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении.

Холодные атмосферные вихри в минувшие выходные принесли на Чукотку похолодание, а 29 июня в селе Канчалан Анадырского района выпал снег.

В Чукотгидромете ТАСС сообщили, что снег в начале лета - не редкое явление для Чукотки. По прогнозу синоптиков, на Чукотке до 1 июля будет облачно, на значительной части округа - небольшой дождь, на севере со снегом. Похолодание продержится до конца недели.