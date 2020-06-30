В Магаданской области трудоустроят 13 педагогов по программе "Земский учитель"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Педагогический состав школ сельской местности Магаданской области за три года пополнится 13 новыми специалистами-предметниками. Это станет возможным благодаря федеральной программе "Земский учитель", сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"В Магаданской области 36 школ расположены в сельской местности, поселках и малых городах. В рамках программы "Земский учитель" для региона предусмотрена квота участников программы - пять педагогов на 2020 год, четыре педагога на 2021 год и четыре на 2022 год", - сказали в пресс-службе.

По информации областных властей, на пять выданных по квоте вакансий этого года уже прислано по программе 164 заявки от учителей, желающих работать на Колыме. Из них для участия одобрены только 42: 18 заявок на учителя биологии, географии в школу поселка Оротукан, 11 - на учителя русского языка и литературы в школу-интернат поселка Эвенск, восемь - на учителя химии, биологии в поселок Мяунджа, три - на учителя математики, физики в поселок Усть-Омчуг, два - на учителя математики, физики в поселок Тахтоямск.

В программе "Земский учитель" могут участвовать учителя, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, максимально допустимый возраст - 55 лет. Переезд возможен в населенный пункт, число проживающих в котором не превышает 50 тыс. человек. Это может быть село, рабочий поселок, поселок городского типа, небольшой город. Каждый участвующий в программе обязуется отработать в выбранном месте не менее пяти лет, а в случае неисполнения этого пункта учителям придется вернуть выплаченные подъемные средства.

Реализация федеральной программы "Земский учитель" началась в 2020 году. Победители профессионального конкурса, которые решат переехать на работу в села и малые города России с населением до 50 тыс. человек, получат единовременную выплату в 1 млн рублей, в ДФО - 2 млн рублей.

Для малонаселенной Магаданской области (чуть более 140 тыс. человек) с небольшим количеством сельских школ возможность привлечения 13 учителей имеет большое значение в решении проблемы дефицита кадрового обеспечения в сфере образования.