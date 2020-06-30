У тестирующих в Сеченовке вакцину от COVID-19 не нашли нежелательных побочных симптомов

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Специалисты Сеченовского университета не наблюдают нежелательных побочных симптомов у добровольцев, которым ввели отечественную вакцину против коронавируса, все пациенты чувствуют себя хорошо. Об этом сообщила ТАСС руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.

"Испытания проходят в штатном режиме, каких-либо серьезных нежелательных реакций нет. Есть небольшое количество ожидаемых побочных явлений, которые связанны непосредственно с введением вакцины - это так называемая общая и местная поствакцинальная реакция, которая носит легкую степень тяжести, и которая купируется самопроизвольно без какого-либо дополнительного вмешательства. Добровольцы чувствуют себя хорошо", - сообщила она.

Первый этап клинических исследований вакцины от коронавируса начался в Сеченовском университете 18 июня, когда были провакцинированы первые 18 добровольцев. Вторая группа добровольцев из 20 человек была вакцинирована 23 июня. "Сама вакцина состоит из двух субъединиц. Из первой группы, из 18 добровольцев, девять человек получают одну субъединицу, еще девять - вторую субъединицу. Оставшаяся вторая группа из 20 человек получают вакцину полностью. Так контролируется скорость развития иммунитета у разных добровольцев, напряженность иммунитета", - пояснила Смолярчук.

Она также отметила, что нежелательные побочные явления в случае их возникновения обычно проявляются сразу после введения препарата или в ближайшие несколько часов или суток. "В более поздние сроки каких-то тяжелых побочных явлений мы не ожидаем, но тем не менее мы должны контролировать состояние добровольцев в целом, в том числе лабораторные показатели, после введения вакцины", - сказала руководитель центра.