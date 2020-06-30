В Волгоградской области открываются летние кафе и фитнес-залы

ВОЛГОГРАД, 30 июня. /ТАСС/. Новый этап снятия ограничений режима самоизоляции, введенного в Волгоградской области 1 апреля из-за ситуации с коронавирусом, начинается в регионе со вторника: возобновляется работа летних кафе, фитнес-центров и турбаз, при этом масочный режим продолжит действовать, сообщили журналистам в оперативном штабе.

"С 30 июня возобновляется работа летних сезонных кафе, фитнес-центров, <…> разрешается посещать детские и спортивные площадки юным жителям и взрослым любителям спорта", - говорится в сообщении.

В Волгоградской области также со вторника снимаются ограничения на прием и размещение в санаторно-курортных организациях, гостиницах, турбазах, пансионатах (для жителей других регионов запрет остается в силе). С 29 июня вышли на линии и полностью восстановили движение автобусы всех городских и межмуниципальных маршрутов, пригородные поезда и внутренний водный транспорт.

Вместе с тем в регионе продолжает действовать масочный режим, жители обязаны находиться в средствах индивидуальной защиты органов дыхания в местах общего пользования (остановочных пунктах, вокзалах, транспорте, торговых точках). На тех, кто проигнорирует это правило, будет составлен протокол об административном правонарушении.

По данным оперштаба, на 29 июня в Волгоградской области зарегистрировано 6 232 случая коронавирусной инфекции, по факту выздоровления из больниц выписаны 2 866 человек, умерли 37 человек.