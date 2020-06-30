Управляющий американского города Ситка не получал предложений о покупке статуи Баранова

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Городской управляющий американской Ситки (штат Аляска) Джон Лич не получал предложений от фонда Art Russe о покупке находящейся в центральном районе статуи Александра Баранова (1747-1819), который являлся правителем русских поселений в Северной Америке в конце XVIII и начале XIX веков. Об этом Лич сообщил в понедельник ТАСС.

Речь идет о памятнике, расположенном в историческом центре города, который до 1867 года носил имя Ново-Архангельск и являлся столицей русских владений. Ранее группа жителей Ситки предложила убрать памятник работы скульптора Джоан Багби-Джексон, который был подарен муниципалитету в 1989 году одной из местных семей и с тех пор установлен в парке перед зданием общественного центра. Активисты полагают, что статуя может оскорблять чувства представителей коренных народов. Фонд Art Russe российского бизнесмена Андрея Филатова в понедельник заявил о готовности выкупить указанный памятник.

На просьбу прокомментировать, возможна ли продажа памятника фонду Art Russe, Лич ответил: "Мне не известно о том, чтобы поступали какие-либо предложения". Он заверил, что городской совет, решая судьбу статуи, будет действовать "конструктивно, цивилизованно, уважительно к истории в данном деликатном вопросе". Согласно законам Ситки, за решение основных административных вопросов отвечает городской управляющий. Его выбирает городской совет в составе семи человек. В их число входит мэр Ситки, который выполняет главным образом церемониальные функции.

Лич также допускает, что памятник, если его решено будет убрать из центра города, могут переместить в городской исторический музей. Ранее он сообщил ТАСС, что группа лиц, добивающаяся переноса статуи, выступила 23 июня на открытой сессии городского совета. "Несколько человек также выступили в защиту статуи", - отметил Лич. По его словам, они заостряют внимание на том, что памятник представляет историческую и художественную ценность. Лич отметил, что решение о возможном переносе статуи должен принимать городской совет. "Но пока не было представлено каких-либо законопроектов о том, чтобы что-то предпринять", - пояснил он. Городской управляющий не исключил, что обсуждение будущего статуи могут продолжиться на следующей встрече совета, которая, как ожидается, пройдет 30 июня. На данный момент этот вопрос в повестке не стоит.

Ранее мэр города Гэри Пэкстон заявил ТАСС, что одним из вариантов действий местных властей может стать сохранение статуи Баранова и одновременно с этим установка в городе еще одного памятника кому-либо из представителей коренного населения этого региона Аляски - тлинкитов.

Война с памятниками в США

Новая волна протестов с требованием убрать памятники ряду политических деятелей прошлого началась в США на фоне массовых протестов в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая удушающий прием. Флойд умер после этого в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения.

Акции протеста зачастую перерастали в беспорядки и грабежи. В некоторых случаях вандалы портили памятники деятелям Конфедерации, которая объединяла штаты рабовладельческого юга во время Гражданской войны в США (1861-1865). Кроме того, были снесены несколько памятников мореплавателю Христофору Колумбу, а также статуя первого президента США Джорджа Вашингтона в Портленде (штат Орегон).