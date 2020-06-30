В Хабаровском крае обнаружили разбившийся в 1943 году советский бомбардировщик

ВЛАДИВОСТОК, 30 июня. /ТАСС. Активисты поискового объединения "АвиаПоиск" обнаружили в Хабаровском крае место крушения скоростного бомбардировщика в 1943 году. Также найдены личные вещи экипажа, сообщил ТАСС командир объединения Ярослав Ливанский.

"По снимкам мы заранее изучили место, по схемам информирования поняли, что с вероятностью 85% найдем там этот самолет. Доразведка дала результат, мы нашли самолет в болотистой воронке, пока еще поисковики не докопали до второго мотора, но позже достанем тела красноармейцев. По архивным документам мы установили их имена, уже сейчас рядом с местом крушения установили памятную табличку. После того, как извлечем останки летчиков, начнем поиск их родственников", - сказал Ливанский.

Он уточнил, что самолет упал вдали от населенных пунктов и дорог, и в 1940-е годы никто не смог бы добраться к месту крушения. "В этом районе лежит семь самолетов, мы постепенно будем заниматься и ими. По спутниковым снимкам видно, что диаметр одной из воронок - около 17 м, упало там что-то очень большое", - добавил командир объединения.

По его словам, крушение скоростного бомбардировщика произошло во время учебно-тренировочного полета. "В сороковые годы такие тренировки были обычным делом. Этот самолет столкнулся с другим в ночное время. На скорости 300 км/ч один бомбардировщик возвращался на полигон Литовко, другой летел с него", - разъяснил командир поискового объединения.

Еще один самолет, с разницей менее чем в неделю, обнаружила другая группа "АвиаПоиска". Фронтовой разведчик Ил-28Р, по предварительным данным, разбился в Ольгинском районе Приморья в 1972 году. Точную информацию об экипаже и обстоятельствах удастся получить после работы в Центральном архиве Минобороны страны.

Объединение "АвиаПоиск" уже более 10 лет активно занимается поиском погибших и пропавших без вести военных летчиков на Дальнем Востоке. Отрядом поисковиков найдены обломки десятков самолетов, большинство из которых состояли на вооружении морской авиации ТОФ. В этом году активисты "АвиаПоиска" планируют проводить работы на 11 местах падения боевых самолётов на территории Приморского, Хабаровского края и Еврейской автономной области.