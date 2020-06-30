В Приморье продлили режим электронной очереди на пунктах пропуска до 31 июля

ВЛАДИВОСТОК, 30 июня. /ТАСС/. Режим электронной очереди для въезда на территории, прилегающие к российско-китайским пунктам пропуска в Приморье, продлили до конца июля, сообщила во вторник пресс-служба правительства края.

"За прошедшее время система электронных очередей показала свою эффективность. Во-первых, удалось быстро и с минимальными неудобствами ликвидировать физическую очередь из автомобилей у пунктов пропуска. Во-вторых, такая система оказалось удобной для участников рынка - теперь и компании, и конкретные водители знают точную дату прибытия своего транспорта на границу, пересечение границы происходит без задержек и недоразумений, практически исключены злоупотребления, связанные с очередностью проезда. Поэтому правительство края решило продлить режим электронных очередей с незначительными изменениями, которые мы внесли с учетом опыта работы, до 31 июля", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Приморского края Константина Шестакова.

Пока эта мера принимается в связи с коронавирусом, но власти рассматривают возможность сделать электронные очереди к международным автомобильным пунктам пропуска постоянными и регламентировать их иными документами.

В мае на пунктах пропуска в Приморье, прежде всего на пункте пропуска Пограничный, образовались очереди из грузовиков с российской стороны после подозрения на коронавирус у одного из водителей и сокращения китайскими властями пропуска грузовых машин. С 1 июня в регионе введена электронная очередь для грузоперевозчиков, ситуация нормализовалась.

В Приморье по данным на утро вторника за сутки выявлено 80 заразившихся коронавирусом, всего с начала пандемии он был диагностирован у 4 306 человек. В крае продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий обязательное соблюдение масочного режима и социальной дистанции при посещении общественных мест.