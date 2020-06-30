В ЕАО начали выплачивать компенсации жителям пострадавшего от сильного града поселка

ТАСС, 30 июня. Власти Еврейской автономной области начали выплату компенсаций жителям пострадавшего от сильного града поселка Николаевка. Об этом сообщило в понедельник управление по информационной политике аппарата губернатора и правительства региона.

13 июня в Николаевке, где проживают около 6,5 тыс. человек, прошел сильный град, диаметр градин превышал 3-5 см. Он повредил крыши многоквартирных и частных домов, социальных объектов, выбил стекла и уничтожил урожай. Власти ввели в поселке режим ЧС регионального уровня, предварительный ущерб от стихии оценили в 60 млн рублей.

"Если требуется заменить более половины кровли, на домохозяйство полагается единовременная выплата в размере 50 тыс. рублей. Меньше половины - 25 тыс. рублей", - говорится в распространенном релизе. В управлении ТАСС уточнили, что выплаты уже начались.

Необходимые документы предоставили более 80 человек, большинству из них положена выплата по 50 тыс. рублей. На компенсации из областного резервного фонда выделено свыше 3,5 млн рублей.

Уточняется, что грозовой фронт, прошедший тогда по территории Николаевского городского поселения, сопровождавшийся крупным градом, сильным ветром и дождем, нанес ущерб более 450 частным домам. Было повреждено также 36 многоквартирных домов, здания школ, больницы и детского сада. Крыши соцобъектов временно отремонтировали, кровли домов затянули влагозащитной пленкой, к их ремонту приступят в ближайшее время, во всех зданиях заменили остекление.