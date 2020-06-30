В TikTok заявили, что не передавали информацию иностранным правительствам, в том числе КНР

НЬЮ-ДЕЛИ/ПЕКИН, 30 июня. /ТАСС/. Приложение TikTok никогда не передавало личную информацию своих пользователей правительствам иностранных государств, в том числе властям КНР. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении главы подразделения TikTok в Индии Никхила Ганди.

"TikTok продолжает исполнять те требования и законодательство Индии, которые регулируют обработку личных данных, и не передавало данные наших пользователей в Индии какому-либо иностранному правительству, в том числе китайским властям. В будущем, если от нас этого потребуют, мы также не станем этого делать. Мы придаем высшую ценность личным данным наших пользователей", - говорится в заявлении главы представительства TikTok в Индии.

Ганди также отметил, что компания находится "в процессе выполнения" решения правительства Индии о временной блокировке 59 приложений, в число которых вошло приложение TikTok. Представителям компании было предложено встретиться с представителями властей, чтобы представить свои разъяснения, добавил он.

Блокировка разработанных в Китае приложений была мотивирована их "пагубным влиянием на суверенитет и безопасность страны". Согласно заявлению индийских властей, министерство электроники и информационных технологий Индии получило "исчерпывающие рекомендации" от координационного центра по борьбе с киберпреступностью и министерства внутренних дел.

Инцидент на границе

В ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван на союзной территории Ладакх произошли столкновения между индийскими и китайскими военными.

По данным индийских военных источников, на которые ссылаются местные СМИ, огнестрельное оружие не применялось - в ход шли палки и камни. Не менее 20 военнослужащих Индии погибли, 76 ранены. Источники в индийской армии также утверждают, что около 45 китайских солдат были убиты и ранены.