Самолет-амфибия вылетел из Хабаровска на Камчатку для тушения лесных пожаров

ТАСС, 30 июня. Самолет-амфибия Бе-200 с отрядом специалистов по тушению пожаров вылетел из Хабаровского авиационного-спасательного центра МЧС в Камчатский край для ликвидации природных пожаров. Об этом сообщила журналистам во вторник пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

22 июня в лесах Камчатки ввели режим ЧС из-за пожаров, площадь возгорания увеличилась почти на 60%. Сейчас горит более 120 тыс. га леса.

"Из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский убыл самолет амфибия Бе-200 ЧС Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. На борту воздушного судна кроме пяти человек экипажа находятся 20 специалистов Дальневосточной базы авиационной охраны лесов", - говорится в сообщении.

Самолет-амфибия будет задействован в тех районах региона, где обстановка с природными пожарами наиболее сложная, а также для защиты населенных пунктов от огня. Отряд специалистов готов приступить к работе сразу после прибытия.

Основной причиной ухудшения лесопожарной обстановки на Камчатке являются грозы как в северной, так и южной части региона. В тушении очагов задействовано более 70 человек, а также вертолеты и тяжелая техника.