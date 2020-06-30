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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

Более 260 россиян вернулись домой вывозными рейсами из Индонезии

30 июня состоялся очередной вывозной рейс Денпасар - Москва - Новосибирск, Денпасар - Москва - Казань и Денпасар - Москва - Санкт-Петербург, сообщили в российском посольстве

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Самолеты авиакомпании "Россия" доставили вывозными рейсами из Индонезии в Россию еще 264 гражданина РФ. Об этом во вторник сообщило российское посольство в республике.

"30 июня состоялся очередной вывозной рейс SDM 6696 Денпасар - Москва - Новосибирск, SDM 6696 Денпасар - Москва - Казань и SDM 6696 Денпасар - Москва - Санкт-Петербург, выполненный авиакомпанией "Россия". На родину вернулись 264 человека", - говорится в размещенном на странице в Facebook сообщении дипмиссии.

По данным посольства, на предыдущем вывозном рейсе из Индонезии, состоявшимся 14 июня, в Россию вернулись 460 человек.

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могли выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 10,1 млн человек, свыше 500 тыс. умерли.

Теги
ИндонезияРоссияСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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