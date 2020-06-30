Явка на онлайн-голосовании по поправкам к конституции достигла 90%

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Явка на дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции РФ достигла 90%, проголосовали более 1 млн человек. Соответствующие данные опубликованы утром во вторник на информационных экранах в оперативном штабе по наблюдению за голосованием, передает корреспондент ТАСС.

Онлайн-голосование началось 25 июня в 10:00 мск, в нем принимают участие жители Москвы и Нижегородской области. По состоянию на 08:57 мск 30 июня явка составила 90,01%. Принято 1 054 904 бюллетеня. До окончания дистанционного электронного голосования остается 11 часов.

Общероссийское голосование стартовало в четверг, 25 июня, на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".

В новость была внесена правка (09:24 мск) - передается повторно в связи с исправлением во втором абзаце, правильно - 90,01%