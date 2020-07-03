"Чем круче джип, тем дальше идти за трактором": как безопасно путешествовать по бездорожью

"Настоящие путешествия начинаются там, где кончается хорошая дорога" — девиз туристов, которые предпочитают организованному отдыху на курортах походы и автомобильные приключения подальше от цивилизации. Мы поговорили с президентом Федерации экстремальных и технических видов спорта, организатором путешествий на автомобилях по России и Африке Алексеем Меньшениным и автожурналистом Григорием Алешиным о правилах безопасного джипинга

Не переоценивать свои возможности Ошибочно думать, что съезжать на плохие дороги можно только на внедорожниках, а на обычных машинах с маленьким дорожным просветом — нет. Не зря популярна шутка: "Чем круче джип, тем дальше идти за трактором". На бездорожье скорее не застрянет простой городской седан, потому что его водитель не питает иллюзий относительно своего автомобиля и осторожнее едет по опасным местам. Иногда, впрочем, слишком осторожно, потому что не знает о способностях своей машины. Некоторые обладатели кроссоверов не в курсе, что их автомобиль имеет полный привод, а уж о том, как работают вспомогательные электронные системы, которыми сегодня оснащены даже многие легковушки, не подозревает большинство автовладельцев. Как понять, куда можно ехать на легковушке? Основные "ограничители" на бездорожье — дорожный просвет и геометрия кузова. Дорожный просвет, или клиренс, измеряется от самой нижней точки автомобиля, например от нижней части мотора, до дороги. Чем он ниже, тем меньше проходимость. Обычно легковушки имеют клиренс до 150 мм, кроссоверы — от 150 до 200, выше 200 — внедорожники. Большие свесы (сильно выступающие бамперы) и длинная колесная база (продольное расстояние между осями передних и задних колес) также осложняют движение по плохим дорогам.

Дополнительная защита автомобиля, если это не внедорожник, обычно не предусмотрена заводом-изготовителем, но дилеры часто предлагают установить защиту двигателя снизу. Это очень полезная штука даже для городского автомобиля, а на бездорожье без нее лучше вообще не выезжать — хороший удар о незаметный пень, камень или просто жесткий грунт может закончиться пробитым картером и вытекшим маслом. Заранее скачать карты и забить маршрут в навигатор Лучше иметь в смартфоне сразу два навигатора, причем таких, которые способны работать со скачанными картами офлайн, без привязки к интернету. На всякий случай не помешает и старая добрая бумажная карта.

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Перед поездкой почитайте о местах, куда отправляетесь, на форумах и посмотрите видеоотчеты бывалых путешественников. Популярный джиперский мем "да я там на "девятке" проехал" — не всегда пустое бахвальство. О том, как пробраться в объезд тяжелых "засад", где застревают даже подготовленные внедорожники, часто пишут и рассказывают в блогах, да и местные хорошо знают "тайные тропы", так что не стесняйтесь спрашивать — в большинстве случаев аборигены рады показать дорогу, а заодно и рассказать о достопримечательностях, не отмеченных на картах. Проверять трассу, прежде чем ехать Правило номер один: не зная брода, не суйся в воду. Это касается любых автомобилей. Если впереди большая лужа, брод, грязь, не поленитесь надеть резиновые сапоги, выйти из машины и пройти по месту, где хотите проехать. Можно проверить глубину лужи или колеи палкой.

Брать с собой цепи и лопату Купите металлические цепи противоскольжения для колес — они продаются в автомагазинах и на авторынках. Цепи значительно повышают проходимость любого автомобиля, не занимают много места, стоят недорого. Если вы не ездите по плохим дорогам часто, вам этого хватит. Чтобы избежать неприятных сюрпризов и не терять время в дороге, цепи, как и любое новое оборудование, нужно опробовать заранее. Наденьте цепь хотя бы на одно колесо, чтобы понять, как она крепится, как работают замки. И не забывайте, что цепи не панацея! Они помогут в грязи, в снегу, везде, где протектору ваших шин не за что зацепиться, но если вы посадите автомобиль на днище — выручит только лопата, и то не всегда. Подобрать правильную резину и купить компрессор Если вы выезжаете на бездорожье регулярно, лучше поставить на автомобиль "зацепистые" шины, которые подходят не только для асфальтированных трасс; такие покрышки имеют маркировку А/Т (All Terrain). Ну а лопата, пусть даже складная — саперная, должна быть в машине обязательно, ведь иногда достаточно совсем чуть-чуть "усовершенствовать местность", чтобы выбраться из грязи.

Проходимость любого автомобиля на любых покрышках увеличивается чуть ли не вдвое, если просто снизить давление в шинах до полутора или даже до одной атмосферы, но, вернувшись на асфальт, вам понадобится накачать колеса, а значит, насос или компрессор с манометром обязательно нужно взять в дорогу.

Джиперы часто используют для преодоления препятствий сендтраки — специальные пластиковые или металлические трапики, которые подкладывают под колеса, если машина забуксовала. Они занимают много места в машине и брать их с собой в обычную поездку не имеет смысла, но кинуть в багажник пару широких досок лишним не будет. Их можно подложить под колеса или поставить на них домкрат, чтобы он не проваливался в грунт, если придется поднимать колесо. Впрочем, импровизированный настил можно соорудить и на месте, нарубив и накидав под колеса сухих веток. Так что не забудьте прихватить топор или мачете. Пригодятся два троса, шаклы и старая куртка На случай, если вы застрянете сильно и вам понадобится помощь тягача, нужно иметь с собой трос — у тракториста в соседней деревне вряд ли найдется подходящий. Лучше не простой, а специальный — динамический. Правильно подобранный под вес вашей машины, он слегка растягивается при резком рывке, а затем плавно сжимается, эффективно и мягко вытягивая машину из грязевого плена. А вот тросы, которые обычно лежат в обязательном наборе автомобилиста вместе со знаком аварийной остановки, светоотражающим жилетом и огнетушителем, подойдут только для буксировки по асфальту. Прочностью они не отличаются и часто рвутся. Чтобы трос в случае разрыва не травмировал людей и не отлетел в машину, обязательно кладите на него гаситель. Его можно купить в автомагазине, а можно заменить обычной старой курткой — просто накиньте ее на трос перед буксировкой. Динамические тросы на концах имеют петли, в них вставляются шаклы — мощные такелажные скобы, которые крепятся к буксировочной проушине автомобиля. Их тоже нужно купить, если планируете выезжать на бездорожье. Очень важно перед путешествием найти, где расположены гнезда для буксировочной проушины, сама проушина, попробовать ввинтить ее на место и убедиться, что она подходит к гнезду. Обеспечить комфортный отдых Для защиты от дождя на стоянке в лесу очень пригодится тент, который можно натянуть между деревьями. У бывалых туристов еще со времен СССР хранятся большие брезентовые полотнища, но сейчас тент можно и купить, и сделать самостоятельно из куда более легких и технологичных материалов. Готовить в путешествии на костре романтично, но непросто и не всегда законно. Гораздо удобнее пользоваться портативной газовой плиткой — стоит недорого, компактна, работает от сменных баллонов, к тому же не коптит, не портит посуду, экономит время и силы — не нужно собирать сухостой для костра, мучиться с розжигом во время дождя. Выбор палатки зависит от ваших предпочтений: хотите максимального комфорта — берите большую кемпинговую. В ней можно ходить в полный рост, есть отдельные "спальни", "столовая" и тамбур, но если в машине мало места и вы каждый день ночуете в новом лагере, гораздо проще обойтись компактной самораскладывающейся палаткой. Она раскрывается буквально на лету, вам останется лишь бросить внутрь коврик, спальник и провалиться в сон после насыщенного впечатлениями дня.

И никогда не забывайте средства от комаров и особенно клещей — клещевым энцефалитом или боррелиозом можно заразиться не только в глухой тайге, но и в Подмосковье. Где найти внедорожные маршруты? Если вы новичок в оффроуде, легче всего присоединиться к организованным путешественникам. Многие внедорожные клубы и независимые гиды возят желающих в туры выходного дня или многодневные экспедиции. На вашем автомобиле, на машинах организаторов, с ночевками и без, по тарифу "все включено" или даже без кормежки. Постигать азы движения по бездорожью в компании единомышленников и веселее, и безопаснее: если застрянете, без помощи не останетесь. Ну а убежденным одиночкам лучше начать с легких маршрутов. Наметьте цель, изучите маршрут — и вперед, навстречу приключениям! Маршрут вокруг Плещеева озера Вдоль Плещеева озера в основном проложены хорошие асфальтовые дороги, но если захотите объехать его кругом, то на противоположном от Переславля-Залесского берегу вас ждет участок тяжелых, ухабистых грунтовок, с "засадами", которые после обильных дождей проходимы только на внедорожнике. Однако летом в хорошую погоду замкнуть кольцо вокруг озера возможно и на легковом автомобиле без полного привода.

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Ночлег предоставляют многочисленные туристические базы, также можно встать с палаткой на берегу озера, например возле городища Клещин. В окрестностях озера много достопримечательностей: Александрова гора, с которой открываются отличные виды, священный Синь-камень, сохранившийся со времен языческой Руси и по легенде много раз выброшенный в озеро, но всегда "выползающий" на берег, Варварин ключ с купальней в честь христианской святой, знаменитый Переславский железнодорожный музей, где можно увидеть поезда узкоколейки и паровозы начала XX века, ключ Гремяч с рыжими от железистой воды берегами, куда когда-то ездили певец Федор Шаляпин и художник Валентин Серов, музей-усадьба "Ботик Петра", где хранится единственное сохранившееся судно из потешной флотилии Петра Великого.

Описание Храм Сорока мучеников Севастийских на берегу Плещеева озера в Переславле-Залесском © Станислав Красильников/ТАСС

Между церковью Иоанна Богослова в Купани и Варвариным ключом как раз и начинается внедорожная часть маршрута длиной, правда, всего 3,5 км. Если останавливаться у достопримечательностей, то объезд озера займет целый день, получится по большей части познавательная, а не внедорожная поездка, хотя и здесь достаточно съездов на грунтовки разной степени сложности. В Шатурский район Подмосковья к Николо-Пустопольскому погосту Заброшенная церковь Рождества Богородицы на Николо-Пустопольском погосте в глубине шатурских лесов давно притягивает джиперов. Зимой и в межсезонье сюда добираются только на внедорожниках, но летом можно на кроссовере и даже на легковушке с высоким клиренсом. До начала 50-х годов прошлого века вокруг полуразрушенной, но сохранившей величие церкви располагалось около десятка деревень Николо-Пустопольского и Илкодинского приходов, но когда власти решили устроить в этих местах военный полигон, людей насильно выселили с насиженных мест. Полигон так и не построили, но местность опустела. Чтобы попасть к церкви, нужно проехать по асфальту около 150 км от Москвы до деревни Северная Грива, расположенной недалеко от Шатуры, а от нее пробираться к церкви по просекам среди сосновых лесов около 9 км. Возле церкви или просто в лесу можно заночевать — места красивые, а по просекам попробовать добраться до одной из ближайших речек. В Калужскую область на Угру и в Никола-Ленивец Самый большой в Европе арт-парк "Никола-Ленивец", созданный в 2011 году Максимом Ноготковым вокруг крохотной деревни Никола-Ленивец Калужской области, находится примерно в 200 км от Москвы. Здесь под открытым небом представлена коллекция произведений современного искусства и архитектуры.

Описание Фестиваль ландшафтных арт-объектов "Архстояние " в деревне Никола-Ленивец © Дмитрий Серебряков/ТАСС