В Японии началось первое клиническое испытание вакцины от коронавируса на людях

ТОКИО, 30 июня. /ТАСС/. Японская фармацевтическая компания AnGes Inc. начала во вторник в больнице при Университете города Осака первые в стране клинические испытания на людях вакцины от нового коронавируса. Об этом сообщило общественное телевидение NHK .

Ожидается, что на первом этапе в исследовании примут участие от 20 до 30 добровольцев из числа медперсонала больницы. Некоторым из них врачи намерены вводить вакцину в достаточно большом объеме, чтобы выявить необходимую дозировку. В случае подтверждения эффективности и отсутствия побочных эффектов к осени к исследованиям предполагается привлечь до 400 добровольцев из числа пациентов госпиталя.

AnGes Inc. планирует до 31 июля 2021 года завершить клинические испытания на людях вакцины от нового коронавируса.

"Запланированные сроки испытаний: до 31 июля 2021 года", - говорится в заявлении AnGes Inc. на сайте компании. Отмечается, что в совокупности компания планирует провести 30 испытаний, 15 из которых пройдут с использованием малой дозировки вакцины, и еще 15 - с большой. При этом введение вакцины участникам исследования будет проводиться дважды с интервалом в две недели.

AnGes Inc. создала ДНК-вакцину на основе нуклеиновых кислот. Ее испытания на крысах прошли успешно, и в конце мая компания сообщила, что у грызунов выработались антитела.

В настоящее время по всему миру проводятся испытания по меньшей мере 10 вакцин от коронавируса. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ ранее выступил с идеей создания международного органа по управлению патентами на такие препараты. Главной целью этой инициативы является обеспечение стабильных поставок вакцины в развивающиеся страны.

С начала пандемии новым коронавирусом в мире заразились более 10,1 млн человек, свыше 500 тыс. умерли.