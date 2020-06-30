Кадыров поручил возобновить в Чечне железнодорожные пассажирские перевозки

ГРОЗНЫЙ, 30 июня. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил возобновить в ближайшее время в регионе пассажирские железнодорожные перевозки.

"Я распорядился в ближайшее время возобновить железнодорожные пассажирские перевозки, создать максимально благоприятные условия на границах", - написал Кадыров во вторник на своей странице в соцсети "ВКонтакте" по итогам совещания в Грозном.

Он сообщил, что аэропорт Грозный работает в штатном режиме и пассажиры со справками об отсутствии коронавируса или наличия антител могут свободно передвигаться по республике. Кадыров назвал слухами сообщения о повторном введении в Чечне режима ограничений.

Ранее глава Чечни объявил о начале третьего этапа снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. В частности, отменены режим самоизоляции и ограничения на передвижение внутри региона.

По словам Кадырова, в Чечне сохраняется устойчивая динамика снижения заболеваемости. "За истекшие сутки выявлено 14 случаев заражения коронавирусом. Всего за время пандемии вирус обнаружен у 1 708 человек, 1 181 выздоровели и выписаны из больниц", - отметил он.

Кадыров подчеркнул, что на борьбу с коронавирусом в Чечне предусмотрено 2 млрд 527 млн рублей. "На сегодняшний день освоено 78%. Дополнительно региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова выделил более 700 млн рублей в качестве финансовой помощи и выше 1,6 млн продуктовых наборов", - добавил глава Чечни.