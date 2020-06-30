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Пандемия коронавируса нового типа
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В России выявили более 100 штаммов нового коронавируса

Как указали в Роспотребнадзоре, выявленные мутации не ведут к серьезным изменениям свойств инфекции
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© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора выделил более 100 штаммов нового коронавируса. При этом обнаруженные мутации не приводят к серьезным изменениям его свойств, сообщили во вторник в пресс-службе Роспотребнадзора.

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"Вектор" выделил более 100 штаммов нового коронавируса SARS-CoV-2, и может успокоить сомневающихся - обнаруженные мутации не приводят к серьезным изменениям свойств этого вируса", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что одной из задач центра является слежение за изменчивостью вирусов, чтобы можно было на ранней стадии выявить эти мутации и начать их изучение.

"Это важно для того, чтобы быть уверенным в правильной диагностике заболевания - измененный вирус может не узнаваться имеющимися диагностическими наборами - или для подтверждения эффективности терапевтических препаратов, которые уже используются для лечения больных", - добавили в Роспотребнадзоре.

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