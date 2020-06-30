Забайкалье получило восемь новых реанимобилей по распоряжению правительства РФ

ЧИТА, 30 июня. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края, помощь которому в борьбе с коронавирусом неоднократно поручал оказывать президент РФ Владимир Путин, передало медицинским организациям восемь новых машин скорой помощи класса "С", сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Машины модели Ford оснащены самым современным оборудованием, стоимость одной превышает 4 млн рублей. Сегодня они переданы территориальному центру медицины катастроф, станции скорой медицинской помощи, краевой детской клинической больнице, краевой больнице № 4 в Краснокаменске, Чернышевской и Петровск-Забайкальской центральным районным больницам (ЦРБ)", - говорится в сообщении.

Как пояснили в Минздраве региона, в подведомственных учреждениях числится более 200 автомобилей скорой помощи. "Из них со сроком службы более пяти лет - половина. Потребность в замене техники составляет не менее 90 единиц", - отметили в министерстве.

В июле ожидается вторая поставка из трех машин марки "Газель Некст". Транспорт предназначен для нужд Агинской окружной больницы, краевой больницы № 4 и Борзинской ЦРБ.

Правительство РФ для обеспечения готовности медучреждений к приему больных с коронавирусной инфекцией направило 5,2 млрд рублей из резервного фонда на закупку более 1,2 тыс. автомобилей скорой медицинской помощи для нужд регионов. Ранее Владимир Путин поручил направить в Забайкалье московских врачей для борьбы с коронавирусом и развернуть мобильный военный госпиталь.

Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев ранее поручил властям дальневосточных регионов совместно с Минпромторгом, Минздравом и Минвостокразвития России определить потребности в койко-местах, медоборудовании и медицинских средствах в условиях распространения коронавируса и сформировать график поставок.