Частные пожертвования начали принимать для акции по сбору ноутбуков для школьников

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Всероссийская акция "Помоги учиться дома", призванная обеспечить учеников и педагогов компьютерной техникой для дистанционного образования, в том числе, за счет частных пожертвований, стартовала, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Акцию запустило в апреле АСИ совместно с Минпросвещения России и партией "Единая Россия". Она продолжится до 1 сентября. По последним данным, компьютеры и ноутбуки выданы более 500 тыс. учеников, при этом техникой также были обеспечены порядка 27 тыс. учителей.

"На сайте всероссийской акции "Помоги учиться дома" появилась кнопка для частных пожертвований, благодаря которой каждый человек может поддержать акцию любой суммой. Задача акции - обеспечить школьников компьютерами, ноутбуками или планшетами для качественного современного образования, в том числе дистанционного", - сказали в пресс-службе.

Изначально поддержать акцию могли только организации или волонтеры: можно было пожертвовать технику, обеспечить доступ к интернету или помочь с доставкой оборудования. Теперь акция стала открытой и для любых денежных пожертвований, даже минимальных, от частных лиц, уточнили в АСИ.

"Даже небольшая сумма имеет значение. За счет десятка таких переводов можно купить планшет или ноутбук, а это значит - решить проблему многодетной или малоимущей семьи, где из-за отсутствия техники школьники не могут учиться онлайн. Благодаря партнерству с Рыбаков Фондом возможность просто и быстро сделать целевое пожертвование появилась у каждого", - сказала гендиректор АСИ Светлана Чупшева.