В России за сутки заразились коронавирусом 6 693 человека

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 6 693, таким образом, прирост пять дней подряд держится ниже 7 тыс. новых случаев. Как сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, суточный прирост замедлился до 1%.

Согласно данным штаба, общее число заразившихся достигло 647 849. В течение четырех дней суточный рост инфицированных не превышал 1,1%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Чукотском АО (0%), в Республике Калмыкии (0,1%), Москве (0,3%), Калининградской области (0,4%), Московской области (0,5%) и Еврейской АО (0,5%).

Наибольшее число заразившихся было зафиксировано за минувшие сутки в Москве - 745 случаев, 301 - в Московской области, 279 - в Ханты-Мансийском АО, 276 - в Свердловской области и 253 - в Санкт-Петербурге.

Всего в настоящее время в России продолжают лечение 225 879 человек.

Число вылечившихся пациентов после коронавируса увеличилось в России за сутки на 9 220, всего в стране уже выздоровели 412 650 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших уже составила около 63,7% от общего числа заразившихся коронавирусом в РФ.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России за сутки на 154, всего от инфекции умерли 9 320 человек. Согласно данным штаба, общее число умерших составляет около 1,44% от всех заразившихся в России.