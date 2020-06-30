В старейшем селе Камчатки отремонтируют фельдшерско-акушерский пункт

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июня. /ТАСС/. Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) отремонтируют в историческом селе Пущино на Камчатке. Соответствующее распоряжение дал врио главы региона Владимир Солодов после того, как жительница села пожаловалась во время программы "Прямой разговор с губернатором" на то, что у них уже три года не работает фельдшерско-акушерский пункт.

"Пущино - старейшее село Камчатки, ему более 200 лет. Договорились, что ФАП будем восстанавливать. Конечно, отдельного фельдшера найти сложно, да это и не нужно здесь. Скорее всего, квалифицированный специалист будет приезжать регулярно, по расписанию, несколько раз в неделю, чтобы провести прием и процедуры. Население Пущино - около 50 человек, и в основном это пенсионеры. Безусловно, им важно иметь доступную и своевременную медицинскую помощь. Соответствующее поручение я уже дал", - приводятся в сообщении слова Солодова.

В начале апреля президент страны Владимир Путин рекомендовал ОНФ обеспечить контроль за реализацией мероприятий по строительству, ремонту и оснащению фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, а также контроль за внедрением информационных технологий в деятельность медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Пущино - село в Мильковском муниципальном районе Камчатки. Расстояние до краевой столицы - около 400 км.