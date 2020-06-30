Суд отложил рассмотрение иска умершего экс-главы Чувашии

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Верховный суд РФ отложил на 9 июля заседание по иску бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева, оспаривавшего указ президента о досрочном прекращении полномочий. 18 июня Игнатьев умер в больнице Санкт-Петербурга после болезни.

"Суд постановил заседание отложить на 9 июля для истребования сведений для разрешения дела", - огласил решение судья Вячеслав Кириллов. Представители сторон по иску в суд не явились.

В январе Владимир Путин отправил Игнатьева в отставку в связи с утратой доверия.

В иске Игнатьев просил признать незаконным этот указ президента и обязать Путина внести в документ изменения, установить факт частичной потери его трудоспособности в период осуществления им полномочий главы Чувашии, а также установить его право на дополнительные социальные и иные гарантии, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ и Чувашии.

В Верховном суд поясняли, что административное исковое заявление в части требований об установлении факта частичной потери трудоспособности и установлении права на дополнительные социальные и иные гарантии подлежит возвращению в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 129 Кодекса административного судопроизводства в связи с неподсудностью данному суду.