Коэффициент распространения коронавируса в России составил 0,95

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавируса в России во вторник зафиксировался на отметке 0,95. В Москве этот показатель составил 0,83, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В России он не поднимается выше единицы с 16 июня, в столице - почти месяц, с 4 июня.

Лишь в одном из 10 регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент держится существенно выше 1 - в Свердловской области он составил 1,22. В Санкт-Петербурге и Нижегородской области этот показатель находится в районе единицы и составляет 1,04 и 1,01 соответственно. Наименьший коэффициент отмечается в Подмосковье - 0,71. В Ростовской области он оказался на уровне 0,8, в Ханты-Мансийском автономном округе - 0,89, в Воронежской области, Дагестане и Красноярском крае - 0,95.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.